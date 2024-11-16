2011年に最年少で三愛水着イメージガールに輝き、ビキニ姿で始球式に登板して話題となった宮原華音が自身のTikTokを更新。?キレッキレ?のハイキック動画が話題に。 宮原は「ハイキックと腹筋どっちが好きですか？」と題して動画を投稿。NIKEの白のスポーツブラに黒のショートパンツといったトレーニング姿でカメラに向かってハイキックを披露。足を高々と上げたポジションで静止し、体幹の強さを見せつけるとともに、引き