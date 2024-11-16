名作アニメーション映画『パンダコパンダ』の50周年を記念した「パンダコパンダレストラン」が、12月6日（金）〜2025年1月6日（月）の期間、横浜みなとみらい・ランドマークプラザにある「Cafe Fan Base（カフェ ファンベース）」にオープンする。【写真】描き下ろしデザインを使用！キュートなオリジナルグッズも■うれしい利用特典も今回オープンする「パンダコパンダレストラン」は、料理長になったミミ子がパパンダやパ