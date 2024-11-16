【慶応−橘】第２セット、１４点目を決める橘・関原＝トッケイセキュリティー平塚総合体育館（花輪久写す）バレーボールの第７７回全日本高校選手権（春高バレー）神奈川県予選会を兼ねた第３０回県選手権は１６日、トッケイセキュリティ平塚総合体育館で男女の準決勝と決勝が行われ、男子決勝は橘が慶応を２―０で下し、２年連続１２度目の頂点に立った。女子は横浜隼人が大和南をストレートで退け、２年連続２度目の栄冠をつ