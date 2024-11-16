１６日、拉致被害者の一刻も早い救出を願う県民集会が開かれました。 当時中学生だった横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてからきのう４７年。 このめぐみさんが拉致された日に合わせて、毎年開かれているのが忘れな拉致県民集会です。 【花角知事】 「我々ができることは、この拉致問題に関心を持ち続けそして声を上げ続けることだと思っています。」 ８８歳になっためぐみさんの母・早紀江さんはオンラインで県民へ