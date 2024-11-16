【女子の部】３連覇のゴールテープを切る白鵬女子の村井＝群馬電工陸上競技・サッカー場男子第７７回、女子第３３回関東高校駅伝競走大会は１６日、群馬電工陸上競技・サッカー場発着コース（男子７区間＝４２・１９５キロ、女子５区間＝２１・０９７５キロ）で行われた。神奈川勢は男女ともに県大会上位６校が出場。女子は同大会を４連覇し、全国大会（１２月２２日・京都市）に出場する白鵬女子が１時間１０分８秒で３年連続５