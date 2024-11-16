オリックスから育成ドラフト３位で指名された花咲徳栄・上原堆我投手が１６日、埼玉県内で仮契約を結んだ。支度金３００万円、年俸２４０万円。まずは支配下選手登録を目指し「オリックスは投手の育成が素晴らしいとうかがっていますので、成長できる環境に入れることをうれしく思います。将来は球団の顔となり、日本を代表する選手になることが目標です」と意気込んだ。最速１４８キロの直球とスライダーを武器に、今夏の甲子