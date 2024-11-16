卓球女子でパリ五輪女子団体銀メダルの平野美宇（木下グループ）が１６日、コンディショニングブランド「ＴＥＮＴＩＡＬ（テンシャル）虎ノ門ヒルズ店（東京・港区）」で一日店長を務め、接客に初挑戦した。同社提供の黒のセットアップスタイルで店内のカウンターに立った平野は「一日店長を務めます、卓球の平野美宇です」とお客さんに名刺を手渡してあいさつ。自身が初めて監修した「リカバリーウェアＢＡＫＵＮＥ（バクネ