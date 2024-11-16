十島村の諏訪之瀬島では16日昼前から連続噴火が2時間余り継続しました。またまで上りました。 16日午前11時27分に諏訪之瀬島で爆発が起き、連続噴火の状態が2時間余り継続しました。噴煙は午前11時57分に1100メートルの高さまで上がりました。連続噴火停止後も諏訪之瀬島では午後4時19分に爆発が起き、噴煙が1500メートルの高さまで上がりました。 諏訪之瀬島では16日、噴火は4回観測され、火山性地震は午後4時まで