奄美地方では、17日明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風や、急な強い雨に注意が必要です。 奄美地方では、気圧の谷や暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。このため、奄美地方では17日明け方にかけて局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。 気象台は落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけています。 ・ ・ ・