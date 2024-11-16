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矢口真里、辻希美の家事の様子に脱帽「3人いるんじゃないかと思う」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 矢口真里が16日の番組で、4児の母として奮闘中の辻希美について語った
  • 辻は料理など家事の様子をYouTubeやブログにアップし、好評を博している
  • 矢口は「私、辻、3人いるんじゃないかと思うくらい」と振り返った
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