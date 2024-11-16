12年ロンドン五輪柔道男子100キロ級代表の穴井隆将氏(40)が16日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。ロンドン五輪の試合直前に日本代表監督を務めていた篠原信一氏(51)からかけられた言葉を明かし、その内容にスタジオがざわつく場面があった。ロンドン五輪では日本のエースとして金メダル獲得を期待されていた穴井氏だったが、「五輪の試合前夜ですね。部屋の中でただただ震えてました」とプレッシャー