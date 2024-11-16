◇WBSCプレミア121次ラウンドB組第3戦日本―台湾（2024年11月16日台北D）「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」の1次ラウンドB組で侍ジャパンは16日、台湾と対戦する。これまで両チームとも2連勝。母国開催で完全アウエーとなる球場での戦いとなる。先発メンバーは発表され、佐野は「5番・DH」で初スタメン。また、源田も「7番・遊撃」で初スタメンとなった。（1）左桑原将志（DeNA）（2）二小園海