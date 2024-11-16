女子ダブルス準決勝で中国ペアに勝利し、タッチを交わす福島由紀（左）、松本麻佑組＝熊本県立総合体育館バドミントンの熊本マスターズ第5日は16日、熊本県立総合体育館で各種目の準決勝が行われ、女子ダブルスの福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組が2―0で中国ペアに快勝して決勝に進んだ。パリ五輪銅メダルの志田千陽、松山奈未組（再春館製薬所）は中国ペアに0―2で敗れた。男子ダブルスの保木卓朗、小林優吾組