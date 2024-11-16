東日本大震災から17日で5千日となるのに合わせ、石巻南浜津波復興祈念公園に並べられた追悼のキャンドル＝16日夕、宮城県石巻市2011年3月11日の東日本大震災から17日で5千日となるのに合わせ、津波で甚大な被害が出た宮城県石巻市にある石巻南浜津波復興祈念公園で16日、市民団体のメンバーがキャンドルをともし、犠牲者に祈りをささげた。「がんばろう！石巻」と書かれた看板の前には計約千個のキャンドルと発光ダイオード（L