11月16日は語呂合わせで「いいいろ」となります。これに合わせて塗装の業界団体が大分市の幼稚園でボランティア作業を行いました。 実施したのは子どもたちが遊ぶ滑り台や鉄棒などの遊具の塗装です。 日本塗装工業会県支部の職人などが大分市内の幼稚園を訪れボランティアで行いました。 塗装工業会では11月16日を「いいいろ塗装の日」と定めていて毎年各地でこのような活動を行っているということです。 また、この日は子供た