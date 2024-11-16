翌日のレースを前に大分国際車いすマラソンの開会式が16日、大分市で行われました。 43回目を迎えたことしの大会には、国内と12の国からあわせて193人の選手が出場予定です。 16日は大分市で開会式があり、佐藤知事が「練習の成果を存分に発揮してください」と選手たちを激励しました。 そして、今回最年少の共に14歳、福岡県の和氣佳太選手と地元大分の梶取春斗選手が「応援してくださる皆さんの思いと一緒に最後まで諦