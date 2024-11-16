16日早朝、岐阜県大垣市の名神高速上りで、バイクと車2台が絡む事故があり、バイクの男性が死亡しました。午前4時40分すぎ、大垣市上石津町の名神高速上りで、バイクと大型トレーラーなど車2台が絡む事故があり、バイクに乗っていた30代から40代くらいの男性が死亡しました。バイクが何らかの理由で転倒して後ろから来た車にはねられたとみられていて、警察は男性の身元の確認などを進めています。