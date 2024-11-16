レノファ山口FCは16日、MF佐藤謙介(35)について契約満了に伴い、2025シーズンの契約を更新しないことを発表した。佐藤は横浜FCから2021年に加入。今季はJ2リーグ戦22試合で1ゴールを記録したほか、天皇杯で4試合に出場した。退団にあたり、クラブ公式サイトを通じて「在籍した四年間、応援していただいた皆様、本当にありがとうございました。初めての移籍で不安な事だらけでしたが、皆様のおかげで僕も家族も山口が大好きに