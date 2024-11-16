【J3第37節】(長良川)岐阜 2-2(前半0-1)大宮<得点者>[岐]藤岡浩介(55分)、横山智也(82分)[大]オリオラ・サンデー(26分)、富山貴光(74分)<退場>[大]杉本健勇(70分)<警告>[岐]荒木大吾(31分)、天野賢一(90分+2)[大]浦上仁騎(63分)主審:友政利貴