水戸ホーリーホックは16日、DF後藤田亘輝(25)と2025シーズンの契約を更新しないことを発表した。神奈川県出身の後藤田は、前橋育英高から青山学院大を経て2022年に正式加入。プロ3年目の今季はJ2リーグ戦11試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF後藤田亘輝(ごとうだ・こうき)■生年月日1999年5月15日(25歳)■出身地神奈川県■身長/体重176cm/66kg■経歴バディーサッカークラブ-横浜FMJrユース追