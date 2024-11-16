明日11月17日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、新宿ミツバチ大救出SP！東京・新宿の屋上、DASHのベース基地に5年がかりで集まったニホンミツバチが、天敵襲来で全滅の危機に。大切な命をつなぐため、 国分太一（TOKIO）、松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）が大奮闘。さらに、屋上産の小⻨とハチミツで人気スイーツを手作り！◆新宿ミツバチ大救出SP！人工的に女王蜂を生み出して