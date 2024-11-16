コロコロチキチキペッパーズのナダルが１５日、フジテレビ「全力！脱力タイムズ」に出演。テレビでごぶさたになった芸人のサプライズ登場に慌てた。この日はナダルがダンスに挑戦する企画。休憩中にピスタチオ伊地知、永野らが次々にサプライズ登場。最後に「たまたま通りかかった」設定で現れたのが、インパルス・堤下敦。ナダルは即座に「あーーー、ヤバいの入ってきたっ！」「入ったらアカン人、おる！」と声をあげた。堤