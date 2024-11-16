立憲民主党の枝野幸男衆院議員が１４日、自身のＸを更新。今後の政治課題として「マイナ保険証」への対応を強調した。枝野氏はＸで「選挙の後も一番多く聞いている声が『マイナ保険証強制』の延期です」と説明。「政府の姿勢は固いようですが、あきらめずに頑張ります」と強い意欲をつづった。この投稿には「年収の壁引き上げと消費税減税に協力してください」「同じくらい、なんなら消費税廃止の方が強いんじゃないんですか