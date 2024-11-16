将棋の第37期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催）の第4局が15、16の両日、大阪府茨木市の「おにクル」で指され、挑戦者の佐々木勇気八段（30）が藤井聡太竜王（22）=名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖と合わせ七冠=に97手で勝利。シリーズ成績は両者2勝2敗のタイとなった。第5局は27、28の両日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指される。将棋の第37期竜王戦七番勝負第4局で挑戦者の佐々木勇気八段に敗れた藤井聡太竜王=2024年11