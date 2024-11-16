先月17日に76歳で亡くなった、俳優西田敏行さんがナレーションを担当していた、テレビ朝日系「人生の楽園」（土曜午後6時）が16日放送された。この日から、共演してきた菊池桃子（56）とともに、同局小木逸平アナウンサー（50）ナレーションを担当した。番組冒頭は「今週は何か良いことありましたか？私ね、思うんですよ。人生には楽園が必要だってね」という西田さんの語りでスタート。番組テロップにも「オープニング西田