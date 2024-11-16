料理研究家リュウジ氏（38）が16日、X（旧ツイッター）を更新。愛用するうま味調味料「味の素」をふんだんに使ったラーメンレシピを公開した。「アンチが泡を吹いて倒れるほど味の素を限界までぶちこんだ『味の素ラーメン』がヤバすぎる」と書き出し、1分に満たない実演動画をアップ。レシピによると、味の素をスープに小さじ1杯半も投入し、動画内で「これでめっちゃうまいしょうゆスープになる」と高らかに宣言。そしてXで「通常