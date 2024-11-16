¾¾ºå¶¥ÎØ¾ì¤Î»ÜÀßÀ°È÷Åù¶¨»¿¶¥ÎØ£é£î¾¾ºå£Ç?¡Ö£Ô£è£å£Ì£å£ï£î£é£ä£ó£Ã£õ£ð¡Ê¥¶¡¦¥ì¥ª¥Ë¥º¥«¥Ã¥×¡Ë¡×¤Ï£±£·Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢£±£²£Ò¤Ç·è¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¡£ÇÈÍð¤¬Â³¤¤¤¿º®Àï¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£¹¿Í¤Ë¤Ï¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤«¤é¤¿¤À£±¿Í·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾Â¼¸÷ÂÀ¡Ê£³£¸¡á»°½Å¡Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ·è¾¡¤òÀï¤¤È´¤¯¡£½à·è¤ÏÁ°¤òÇ¤¤»¤¿»®²°Ë­¡Ê£´£±¡á»°½Å¡Ë¤¬²Ì´º¤Ë¥¸¥ã¥óÀè¹Ô¡£¡ÖÃËµ¤¤ò