Northern19 × EGG BRAIN × LOCAL SOUND STYLEが2025年2月9日、東京・高田馬場 CLUB PHASEにて＜三国同盟「-江戸 訪問編-」＞を開催することが発表となった。◆三国同盟 画像2011年4月、各バンドの地元である青森、新潟、神戸の3箇所を廻った伝説のイベント＜三国同盟＞が、約14年の時を経て2025年2月9日に復活。今回は＜江戸訪問編＞と銘打ち初の東京開催となる。この14年間、各バンドが得た経験と実績をぶつけ合う一夜であり、