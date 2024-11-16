阪神からドラフト育成４位指名を受けた日本海Ｌ石川の川崎俊哲内野手が１６日、石川・金沢市内のホテルで入団交渉を行い、支度金３００万円、年俸３００万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。交渉を終えた川崎は「実感が本当に湧いてきて、いよいよだなっていう気持ち」と、表情を輝かせた。高卒で石川に入団してから５年、ただただＮＰＢ入りを見つめて己を磨いてきた。「親もずっと支えてくれたし、僕自身もやれると思ってい