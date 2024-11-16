【専門家の目｜金田喜稔】三笘と南野の連係「技術や判断、感性が詰まった一撃」森保一監督率いる日本代表（FIFAランク15位）は現地時間11月15日、北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選第5節のインドネシア戦（同130位）を敵地で迎え、4-0で勝利を収めた。「天才ドリブラー」として1970年代から80年代にかけて活躍し、解説者として長年にわたって日本代表を追い続ける金田喜稔氏は、日本代表のゴールを「完璧な共鳴」と称え