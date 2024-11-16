国民民主党の玉木雄一郎代表に降って湧いた不倫報道で、ネット上ではお相手の女性のファッションに思わぬツッコミが入っている。【写真】ピチピチのTシャツでもブラが透けていない小泉みゆき『SmartFLASH』が報じた内容によれば、玉木氏の不倫相手は香川・高松観光大使を務める小泉みゆき。レースクイーン、グラビアアイドルを経て、現在は出身地の香川県でPR活動などに力を入れている。彼女のトレードマークともなっているの