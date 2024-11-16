北海道のJR函館線の森駅と石倉駅間で16日未明、貨物列車が脱線する事故がありました。函館線は一部区間の運休が続いていて、運転再開の見通しは立っていません。JR函館線の森駅と石倉駅間で16日午前1時40分ごろ、貨物列車の運転士が、列車が後ろに引っ張られる感覚を認め非常停止させました。その後コンテナ車両5両が脱線し、最後部の1両がおよそ30メートル分離しているのを確認したということです。付近の住民「グラグラ。地震か