北海道江別市の公園で先月、男子大学生を暴行し、死亡させたとして逮捕された女2人が、暴行中にキャッシュカードなどを奪ったとして強盗の疑いなどで16日、再逮捕されました。先月26日、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんが暴行を受け、倒れているところが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は長谷さんの交際相手の八木原亜麻容疑者と川村葉音容疑者が、暴行した際に長谷さんのキャッシュカードやクレジットカ