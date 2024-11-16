元テレビ東京で、現在は「人力舎」所属のフリーアナ松丸友紀（43）が16日、インスタグラムを更新。元TBSアナウンサー枡田絵理奈（38）との制服ツーショットを公開した。白セーターの松丸とブレザー姿の桝田が高校時代に戻ったかのような笑顔を浮かべている写真をアップ。「じゃじゃじゃーん！！私がずっとファンだった枡田絵理奈ちゃんついにご一緒できましたー」と書き出し、2人が出演するフジテレビ系「呼び出し先生タナカSP