名古屋城で観光客を出迎える「おもてなし武将隊」が結成15周年。記念のイベントには1000人以上のファンが集まり、織田信長や豊臣秀吉らメンバー10人が揃った演武に声援を送りました。演武のあとのハイタッチ会にも長い行列ができました。