JR北海道は、函館線の森〜長万部駅間で少なくとも11月18日まで運転を見合わせる。JR貨物の貨物列車が、森〜石倉駅間で脱線した影響によるもの。あす17日と18日には、函館〜長万部駅間で代行バスを運行する。函館〜札幌駅間を結ぶ特急「北斗」は一部列車のみ運行し、函館〜洞爺・長万部駅間で部分運休する。長万部駅で代行バスに接続する。