北海道江別市の公園で男子大学生が集団暴行を受けて死亡した事件で、警察は、男子大学生の交際相手だった女ら2人を強盗や詐欺などの疑いで再逮捕しました。強盗や詐欺などの疑いで再逮捕されたのは、江別市の大学生・八木原亜麻容疑者と川村葉音容疑者です。八木原容疑者らは先月25日深夜から26日未明にかけて長谷知哉さんに「金払え」などと言って暴行を加え、クレジットカードやキャッシュカードを奪い、長谷さんのカードを使っ