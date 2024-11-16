高齢者の1人暮らしが増え続け、2050年には32の道府県で全世帯の20％を超えるとの推計が発表されました。身寄りのない高齢者をどのように支えるのか、ある取り組みを取材しました。■増え続ける高齢者のひとり暮らし高齢者の家を訪れた若い女性。待っていたのは寝たきり状態で在宅介護サービスを利用している横本勝さん（83）。その目的は…。横本勝さん「アプリをね、ちょっと入れてもらおうかなと思っているんだけども。スマ