中世ヨーロッパで活躍した処刑人は、どんな職業だったのか。関西大学名誉教授の浜本隆志さんは「処刑人は不名誉な職業として知られていたが、都市の秩序を維持するために不可欠な存在となっていた。報酬は法律で具体的に定められており、残酷な方法であるほど高い報酬が得られた」という――。※本稿は、浜本隆志『拷問と処刑の西洋史』（講談社学術文庫）の一部を再編集したものです。■処刑人と同席するだけで、街から追放されて