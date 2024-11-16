今回、Ray WEB編集部は職場ない恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・沢口れいかは、今年入社したばかりの新入社員です。同期のひかりには、ほかの支社に彼氏がいて……？ひかりと牧原さんが、車に乗り込むところを目撃したれいか。この2人は本当に浮気をしているのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaあわせて読みたい&#128150;【後編】まさか社内浮気！？彼氏持ちの同期が上司と帰るところを見て