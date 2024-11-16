走ることや接触プレーが禁止の誰もが楽しめるサッカー「ウォーキングフットボール」のイベントが、名古屋の鶴舞公園で開かれました。参加したのは0歳から74歳までの253人で、各チームには元なでしこジャパンの澤穂希さんのほか、元日本代表の柏木陽介さんらサッカー界のレジェンドが加わって、ゴールを狙いました。