フリーアナウンサーの森香澄が14日（木）、シックな黒のワンピース姿の衣装ショットを公開した。【別カット3点】森香澄の美白肌映えるミニスカ衣装ショット元テレビ東京のアナウンサーで、現在はタレント兼フリーアナウンサーとして活動している森香澄。キュートなルックスで、男女問わず支持を集めている。森は14日、「フジテレビ『トークィーンズ』ゲストは鈴木福くんです！事前取材も担当しております23:00〜ぜひ！」とInstag