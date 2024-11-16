Amazonプライム・ビデオで10月31日に配信された『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』が大きな話題を呼んでいる。【別カット】『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』のメインビジュアル番組が配信されるやいなやSNSではお笑いファンの熱い感想であふれ、出場している芸人を中心にメディアで裏話を明かすなどの“ブースト”もあり、11月前半の話題をさらっていった。これまでもサブスク配信の番組が芸能界のメインスト