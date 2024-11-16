ダンス＆ボーカルグループ「ＷＡＴＷＩＮＧ」の八村倫太郎、俳優の柳俊太郎が１６日、都内で行われたダブル主演映画「他人は地獄だ」（児玉和土監督、公開中）の舞台あいさつに出席した。韓国発のＷＥＢコミックが原作の、緊張感あふれるサスペンスホラー。本作が映画初主演の八村は「僕、あんまり実感なくて。ていうのも５月くらいに撮って、あっという間に公開になったので」と戸惑いを隠せない様子。それでもＳＮＳで反応や