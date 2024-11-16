八村倫太郎 八村倫太郎（WATWING）、柳俊太郎、岡田結実、三浦健人、鈴木武、星耕介、児玉和土監督が16日、都内で行われた公開中の映画『他人は地獄だ』公開記念露舞台挨拶に登壇。役を演じる時に意識していたことや、本作のキャッチコピー「悪夢のシェアハウスにようこそ」にちなんで、悪夢についてのエピソードトークを繰り広げた。【写真】八村倫太郎（WATWING）映画『他人は地獄だ』公開記念露舞台挨拶の模様本