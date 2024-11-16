プロゴルファー丸山茂樹が(55＝セガサミーホールディングス)が16日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。豪華すぎる人脈について語る場面があった。丸山は米国と世界選抜による対抗戦で「プレジデンツ・カップ」に過去2回出場。1998年大会でMVPに輝いた。大会の名誉会長を米国の大統領が務める慣例があるだけに、「パパブッシュ、息子ムッシュ。クリントン、オバマ、バイデン、トランプ…全員コンプリー