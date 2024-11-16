元AKB48のメンバーで現在はネイリストとして活動している佐藤夏希さんが16日に自身のアメブロを更新。寝ている間に夫が注文していたマクドナルドの品の総額を明かした。【映像】元AKB48・西野未姫、夫・山本圭壱と娘と3ショットこの日、佐藤さんは「朝ごはんの総額は」というタイトルでブログを更新。「今日の朝は私が起きたらマックが届いたよ」とマクドナルドの品の写真を公開し「私より少し早く起きた夫がウーバーで頼んで