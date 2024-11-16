掃除・洗濯・炊事などを、利用者に代わって行う「家事代行サービス」。高齢者だけでなく、若い世代にも利用者が増えている現状を取材しました。東京都内に住む堀江ひかりさん（33）。夫と5歳・3歳の子供の4人家族で、月に3回ほど料理の代行サービスを利用しています。午前9時半、早速、料理に取りかかるハウスキーパー。枝豆とハム、チーズを具材にした春巻きを作っています。ハウスキーパー・まゆかっぺさん：堀江さんのところで