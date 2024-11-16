モデルでタレントの大倉士門（31）が16日、都内でトークイベント「大倉士門と考えるスマートなライフスタイル〜シャオミで叶える新しい暮らし〜」に出席した。22年10月に妻のモデルでタレントのみちょぱこと池田美優（26）と結婚している大倉は、冒頭に「みちょぱの話が目当てで来た人は拍手して」と笑わせた。そしてシャオミの家電製品を使っての快適な生活について話した。結婚してから変わったことを聞かれると「一番変わったの