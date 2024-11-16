ジブリ歌手の井上あずみ（59）が16日、神奈川・洗足学園前田ホールで開催された「アニソン文化祭」でステージ復帰を果たした。井上は昨年8月、デビュー40周年記念コンサートのリハーサル中に脳出血で倒れ緊急手術。現在も左半身にまひが残るが、ファンへの恩返しを胸に懸命のリハビリに励んでいる。コンサート前に囲み取材に応じた井上は「まだ左半身がまひしていて、歌は座ったままでしか歌えないけど、応援してもらえる声援に応